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НовостиПроисшествия7 июля 2023 8:21

Пьяного водителя-бесправника на скутере без номеров поймали на Ставрополье

Скутеристу грозит административный арест или штраф
Данил ЮРКОВ
Фото: стоп-кадр

Фото: стоп-кадр

В городе Изобильном на Ставрополье автоинспекторы при патрулировании местности заметили скутер, у которого не было номерных знаков. Сотрудники остановили транспорт, водитель которого был с признаками опьянения. Ему предложили пройти тест на алкоголь. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Мужчина признался, что употреблял спиртное за сутки до поездки и согласился пройти освидетельствование, которое показало наличие 0,7 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, – пишет ведомство.

Оказалось, что 41-летний скутерист никогда не получал прав. На него составили протокол за пьяное вождение лица, не имеющего права управления. Скутер забрали на штрафстоянку, а водителю грозит административный арест от 10 до 15 суток или 30 тысяч рублей штрафа.