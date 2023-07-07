Экс-сотрудника тюрьмы на Ставрополье осудят за передачу телефона в изолятор

Бывшего сотрудника осудят за превышение полномочий Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Буденновском округе Ставрополья осудят бывшего сотрудника исправительной колонии. В ноябре 2022 года обвиняемый пронес через КПП в следственный изолятор сотовый телефон для находящейся там под стражей женщине. Об этом узнали, и правоохранителя начали проверять.

— Возбуждение уголовного дела стало возможным благодаря эффективному межведомственному взаимодействию следователей СК России и оперативных сотрудников краевых управлений ФСБ и МВД, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по региону.

Сотрудника уволили с работы, на него завели уголовное дело по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Расследование завершили, и материалы направили в суд. Там решится судьба фигуранта.

— Уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.