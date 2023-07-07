Спасенным от ливней в Кисловодске собаке и щенкам ищут новый дом

Фото: социальные сети мэра Кисловодска Евгения Моисеева

В Кисловодске во время сильных ливней с грозами и градом вблизи моста нашли испуганную собаку с щенками. Животные прятались в кустах от непогоды, и местные чиновники забрали их с собой. Четвероногих приютили в администрации, им оказали всю необходимую помощь.

— Семья четвероногих осталась жить в Кисловодской администрации. Оказалось, что теперь у нас будут жить три девочки и один парень. Назвали щенков по-кисловодски: Нарзанка, Капелька, Каскадка и Лучик, – написал в социальных сетях мэр курорта Евгений Моисеев.

Щенки уже окрепли и готовы к поискам нового дома. Стекляше уже нашли хозяев, а 8 июля, в День семьи, любви и верности мэр хочет вручить малышей лучшим семьям города.