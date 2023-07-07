На Ставрополье мать передала сыну в колонию сильнодействующие вещества в ботинке

Жительница Ставрополья отправила сыну-зэку ботинки с запрещенными веществами Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Георгиевске на Ставрополье 48-летней местной жительнице грозит срок за то, что она пыталась передать своему осужденному 25-летнему сыну сильнодействующие вещества. Вместе с другими вещами женщина положила в посылку запрещенку, но сама отвозить их не рискнула, сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

— Посылку «заботливая» мама не рискнула везти сама, а передала водителю такси, который, не подозревая о наличии в пакете ограниченных в обороте веществ, за плату должен был доставить передачку в режимное учреждение, – пишет ведомство.

На стационарном посту ДПС вскрыли посылку и увидели внутри ботинки, в которых находилось пять граммов прегабалина. На злоумышленницу завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 234 УК РФ за покушение на сбыт сильнодействующих веществ. Расследование продолжается.