Названы победители хакатона «Uralsib Hack: генеративный интеллект в банках»

Банк Уралсиб огласил результаты хакатона «Uralsib Hack: генеративный интеллект в банках». Более 250 команд решали непростые задачи (10 кейсов), связанные с постоянным использованием генеративного AI в банковских структурах.

В финале жюри оценивало 13 лучших работ. Три из них - «Тома», Цифровой ассистент и DarkFlow - были удостоены денежных призов.

Первое место занял проект AI-ассистента «Тома». Это новая версия чат-бота, который может транскрибировать аудиосообщения, анализировать и сублимировать необходимую информацию. А также работать с фото и видео, различными текстами и обладает множеством других полезных функций (в частности – использоваться для обучения сотрудников).

«Серебро» хакатона досталось проекту Цифровой ассистент. Это нейросеть, которая распознает вопрос и выдает нужный ответ, опираясь на базы банка. Цифровой ассистент призван снизить нагрузку техподдержки, затраты на онбординг и время на обработку документации.

На третьем месте – DarkFlow – проект, в задачи которого входит анализ видео и различных текстов с целью определения взаимосвязи между вербальными интервенциями и поведением рынка.

Победители получили приглашение к партнерству. Далее им предстоит разработка сценария пилотирования проекта в банке, подготовка предложений по развертыванию генеративных моделей на конкретной инфраструктуре и дообучения на внутренних данных.

Конкурс проводился при поддержке генерального партнера - Ассоциации российских банков, а также Финансового университета при Правительстве РФ, Хакатоны.рус и Rusbase.

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