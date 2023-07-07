Со скалы в Кисловодске сорвался автомобиль с двумя уроженцами КЧР

Фото: пресс-служба администрации Кисловодска

В Кисловодске со скалы сорвался автомобиль «Лада Приора». За рулем сидел 48-летний мужчина, а на пассажирском сидении была 42-летняя женщина – оба уроженцы Карачаево-Черкесии. Автомобилист получил сотрясение мозга, гипертоническую болезнь второй степени и криз, а пассажирка – закрытый перелом левой плечевой кости.

— Оба доставлены в приемное отделение ЦГБ. Причины ДТП выясняются. Сотрудники служб экстренного реагирования Кисловодска провели большую работу по спасению пострадавших в ДТП по улице Кутузова, 127, – сообщили в пресс-службе администрации Кисловодска.

Пострадавших спасали в сложных условиях, так как обрыв не позволял просто подобраться к машине. Сейчас медики лечат людей.