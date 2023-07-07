Самолет Хабаровск – Минводы посадили в Иркутске из-за больного пассажира

Самолет, летящий из Хабаровска в Минводы, пришлось посадить из-за больного пассажира Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Накануне днем самолет, летящий из Хабаровска в Минеральные Воды, пришлось посадить на запасной аэродром в Иркутске. Пилоты доложили земле о больном пассажире, которому может понадобиться медицинская помощь. Об этом сообщили в телеграм-канале «AVIAINCIDENT».

— Посадка в аэропорту Иркутск в 11:03 благополучно. Самолет A-330-200, RA-73688, рейс RSY321 Хабаровск – Минеральные воды. Эксплуатант ООО «Ай Флай», – сообщил источник в социальных сетях.

Пассажиру оказали всю необходимую медицинскую помощь. Источник не сообщает, но, вероятно, после этого самолет снова подняли в воздух, и он долетел до точки назначения в Минеральные Воды.