Прокуратура обяжет собственника следить за мельницей Гулиева в Ставрополе

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Ставрополе прокуратура начала проверять территорию на земельном участке, где расположена мельница Баранова – Гулиева на улице Апанасенковской, 12. Ведомство узнала, что там не соблюдается требование законодательства об охране объектов культурного наследия.

— Установлено, что на земельном участке расположено здание, которое является выявленным объектом культурного наследия – «Мельница Баранова – Гулиева», 1902, 1908 годов, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Собственник не принял мер по сохранению выявленного объекта, считает прокуратура. Ведомство направило представление в адрес владельца участка с требованием устранить нарушения. Рассмотрение акта находится на контроле.