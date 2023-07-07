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НовостиПроисшествия7 июля 2023 12:04

Прокуратура обяжет собственника следить за мельницей Гулиева в Ставрополе

Объект культурного наследия не сохраняют в нарушение законодательства
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

В Ставрополе прокуратура начала проверять территорию на земельном участке, где расположена мельница Баранова – Гулиева на улице Апанасенковской, 12. Ведомство узнала, что там не соблюдается требование законодательства об охране объектов культурного наследия.

— Установлено, что на земельном участке расположено здание, которое является выявленным объектом культурного наследия – «Мельница Баранова – Гулиева», 1902, 1908 годов, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Собственник не принял мер по сохранению выявленного объекта, считает прокуратура. Ведомство направило представление в адрес владельца участка с требованием устранить нарушения. Рассмотрение акта находится на контроле.