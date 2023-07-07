В Ставрополе осудят мужчину за угрозу убийством и избиение саперной лопатой

Жителя Ставрополя осудят за угрозы убийством и причинение легкого вреда здоровью Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе под суд пойдет 36-летний местный житель, который на одной из улиц города в ходе словесного конфликта показал, будто достает нож из заднего кармана брюк, и стал угрожать оппонентам убийством. Однако злоумышленник решил скрыться и вернулся уже с саперной лопатой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— Местный житель стал высказывать в адрес оппонентов угрозы убийством и сделал вид, что вынимает из заднего кармана брюк нож. Позже мужчина скрылся, но спустя время вернулся с саперной лопатой в руках, которой и нанес удар одному из граждан, – пишет ведомство.

С полученными травмами обратился в больницу. На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 119 (угроза убийством) и пункту «в» части 2 статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.