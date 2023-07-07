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НовостиПроисшествия7 июля 2023 12:25

В Ставрополе осудят мужчину за угрозу убийством и избиение саперной лопатой

Сперва он пригрозил оппонентам ножом, а после избил одного из мужчин
Данил ЮРКОВ
Жителя Ставрополя осудят за угрозы убийством и причинение легкого вреда здоровью

Жителя Ставрополя осудят за угрозы убийством и причинение легкого вреда здоровью

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе под суд пойдет 36-летний местный житель, который на одной из улиц города в ходе словесного конфликта показал, будто достает нож из заднего кармана брюк, и стал угрожать оппонентам убийством. Однако злоумышленник решил скрыться и вернулся уже с саперной лопатой. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— Местный житель стал высказывать в адрес оппонентов угрозы убийством и сделал вид, что вынимает из заднего кармана брюк нож. Позже мужчина скрылся, но спустя время вернулся с саперной лопатой в руках, которой и нанес удар одному из граждан, – пишет ведомство.

С полученными травмами обратился в больницу. На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 119 (угроза убийством) и пункту «в» части 2 статьи 115 (умышленное причинение легкого вреда здоровью). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.