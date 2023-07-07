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НовостиПроисшествия7 июля 2023 12:38

Пять пострадавших во взрыве в КБР человек находятся в реанимации

Четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, а один – в крайне тяжелом
Данил ЮРКОВ
Пять пострадавших во взрыве бытового газа в КБР находятся в реанимации

Пять пострадавших во взрыве бытового газа в КБР находятся в реанимации

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В клиническую больницу Нальчика поступили шесть человек после взрыва бытового газа в многоэтажке. Среди пострадавших оказался девятилетний ребенок, медики начали помогать людям. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Кабардино-Балкарии.

— Проведены все необходимые обследования и реанимационные мероприятия, а также телемедицинская консультации с федеральным ожоговым центром, согласован план лечения и обследования, – пишет ведомство.

Сейчас в реанимации находятся пять человек, четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, а еще один – крайне тяжелом. Ребенка сегодня планируют в детский клинический многопрофильный центр, его состояние средне тяжелое.