Пять пострадавших во взрыве в КБР человек находятся в реанимации

Пять пострадавших во взрыве бытового газа в КБР находятся в реанимации Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В клиническую больницу Нальчика поступили шесть человек после взрыва бытового газа в многоэтажке. Среди пострадавших оказался девятилетний ребенок, медики начали помогать людям. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава Кабардино-Балкарии.

— Проведены все необходимые обследования и реанимационные мероприятия, а также телемедицинская консультации с федеральным ожоговым центром, согласован план лечения и обследования, – пишет ведомство.

Сейчас в реанимации находятся пять человек, четверо из них находятся в стабильно тяжелом состоянии, а еще один – крайне тяжелом. Ребенка сегодня планируют в детский клинический многопрофильный центр, его состояние средне тяжелое.