Первокурсник из Железноводска купил машину для бойцов СВО за свои сбережения

Фото: соцсети мэра Железноводска Евгения Бакулина

В Железноводске первокурсник пединститута Эдуард Атасян устроился на работу и откладывал деньги с зарплаты. Парень собирал сбережения не ради себя, а для покупки «Нивы», которая отправится бойцам специальной военной операции, заявил в социальных сетях мэр курорта Евгений Бакулин.

— Автомобили нашим бойцам необходимы, обеспечить каждого мы не можем, но всегда ищем пути решения. В этот раз, на помощь к нам, пришли юное поколение, а точнее один студент, – пишет Бакулин.

Парень устроился пионервожатым в лагерь и собрал достаточно денег для покупки машины. Мэр не уточнил, когда транспорт передадут военнослужащим.