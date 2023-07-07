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НовостиПроисшествия7 июля 2023 13:18

Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье после штормового предупреждения

Экстренные службы должны быть готовы к сильной непогоде
Данил ЮРКОВ
Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье на фоне штормового предупреждения

Режим повышенной готовности ввели на Ставрополье на фоне штормового предупреждения

Фото: Михаил ФРОЛОВ

На Ставрополье сразу после штормового предупреждения с 8 по 10 июля ввели режим повышенной готовности. В регионе ожидаются ливни с грозами, градом и шквалистым ветром 20-25 м/с. По словам губернатора Владимира Владимирова, экстренные службы должны быть готовы к работе в таких условиях.

— Экстренные, коммунальные службы должны быть полностью готовы к работе в условиях непогоды, главы муниципалитетов – быстро реагировать на изменения обстановки, на обращения людей, – написал губернатор Владимир Владимирова.

В случае экстренной ситуации можно обратиться по номеру 112, чтобы специалисты приехали на место ЧП и помогли разобраться с проблемой. Непогода ожидается в регионе по крайней мере до вторника.