Житель Ставрополья убил мужчину и со знакомым сбросил тело в реку

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

На Ставрополье 31-летнему жителю села Красногвардейского грозит срок за убийство знакомого. Днем 28 июня тело 30-летнего мужчины в полиэтилене с привязанными к нему грузами нашли в реке, на нем были многочисленные раны. Правоохранительные органы по горячим следам раскрыли преступление и нашли злоумышленника, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— 24 июня текущего года во дворе частного домовладения в селе Красногвардейское в ходе распития спиртного между двумя знакомыми вспыхнул конфликт. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему не менее десяти ударов кухонным ножом в область груди. От полученных ранений 30-летний мужчина скончался на месте, – пишет ведомство.

После убийства злоумышленник решил спрятать тело, поэтому попросил знакомого помочь ему. Мужчины упаковали тело в полиэтиленовую пленку, погрузили в багажник автомобиля и вывезли из села. После они привязали к потерпевшему грузы и сбросили в реку.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Расследование продолжается, фигуранта посадили в СИЗО. Действиям знакомого также дадут правовую оценку за укрывательство преступления.