В ДТП в Нефтекумском округе Ставрополья пострадал ребенок и двое взрослых

Скрин-видео: УГИБДД СК

Накануне вечером, 7 июля примерно в 17:40, произошла серьезная авария на 77 км дороги «Буденновск - Ачикулак - Нефтекумск», в Нефтекумском районе Ставропольского края.

Как рассказали «КП-Ставрополь» в пресс-службе УГИБДД СК, «Мерседес» под управлением 42-летнего жителя Дагестана пытался обогнать машину на перекрестке — то есть в запрещенном для маневра месте, и влетел в «Ладу», поворачивавшую в тот момент налево. По инерции «Гранта» вылетела с трассы в кювет.

- С ушибами в больницу обратились водитель и два пассажира «Гранты». Среди пострадавших — 11-летний мальчик, которого от тяжелых травм уберег ремень безопасности, - уточнили в Госавтоинспекции региона.

Виновник ДТП не пострадал, был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. На него составлен материал за отсутствие страховки.