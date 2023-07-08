На Ставрополье в ДТП с коровой погиб водитель

Фото: УГИБДД СК

Водитель ВАЗ-21124 погиб в аварии на Ставрополье примерно в час ночи 8 июля 2023 года. В пресс-службе УГИБДД по краю рассказали «КП-Ставрополь», что на дорогу возле села Величаевского — это Левокумский округ — вышла корова.

После столкновения с животным автомобиль выбросило в кювет. Сидевший за рулем 28-летний молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы.

- В настоящее время проводится проверка, разыскивается хозяин животного, - добавили в Госавтоинспекции региона. - Степень ответственности погибшего водителя и оставившего без присмотра животного владельца устанавливается.