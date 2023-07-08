Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 июля 2023 8:33

На Ставрополье в ДТП с коровой погиб водитель

Разыскивается хозяин животного
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
Фото: УГИБДД СК

Фото: УГИБДД СК

Водитель ВАЗ-21124 погиб в аварии на Ставрополье примерно в час ночи 8 июля 2023 года. В пресс-службе УГИБДД по краю рассказали «КП-Ставрополь», что на дорогу возле села Величаевского — это Левокумский округ — вышла корова.

После столкновения с животным автомобиль выбросило в кювет. Сидевший за рулем 28-летний молодой человек получил несовместимые с жизнью травмы.

- В настоящее время проводится проверка, разыскивается хозяин животного, - добавили в Госавтоинспекции региона. - Степень ответственности погибшего водителя и оставившего без присмотра животного владельца устанавливается.