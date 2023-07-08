В маршрутках №29 в Ставрополе появятся терминалы для оплаты

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В маршрутках №29 в Ставрополе должны появиться терминалы безналичной оплаты. Соответствующее требование к перевозчику, обслуживающему данный маршрут, предъявили представители краевого министерства дорожного хозяйства и транспорта.

Про необходимость установки терминалов ведомство оповестило заранее, еще при выдаче разрешения на осуществление пассажирских перевозок.

- Также перевозчику сообщили о необходимости провести собрание с водительским составом для разъяснительной беседы о недопущении способов оплаты, противоречащих законодательству, — сообщили в миндоре Ставропольского края, не поясняя.

По всей видимости, речь идет про распространенный в Ставрополе способ безналичной оплаты, когда пассажиры переводят деньги за проезд на банковскую карту водителя или перевозчика.