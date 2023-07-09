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НовостиОбщество9 июля 2023 5:55

На Ставрополье за сутки выявили 20 пьяных водителей

В крае проводится профилактика нетрезвого вождения
Алина МАКСИМОВА
Нетрезвых водителей выявляют автоинспекторы.

Нетрезвых водителей выявляют автоинспекторы.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На дорогах Ставропольского края за прошедшие сутки 8 июля выявлено 20 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения. По данным Госавтоинспекции Ставрополья, четверо из них сели за руль повторно. Все они отстранены от управления транспортными средствами и будут привлечены к ответственности.

Напомним, в крае еженедельно проводятся рейды по профилактике нетрезвого вождения. Только за последние двое суток автоинспекторы выявили 48 водителей с признаками опьянения.

Тем временем за минувшие сутки на Ставрополье произошло пять автоаварий, в которых один человек погиб, еще восемь получили травмы различной степени сложности.