Дождь с грозой и градом ожидается на Ставрополье

Дожди и грозы омрачат выходной день в крае.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Ставропольском крае в воскресенье ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики прогнозируют дождь с грозой, градом и шквалистым ветром на территории всего региона.
По данным регионального гидрометцентра, днем 9 июля в Ставропольском крае воздух прогреется до максимальной отметки в 35 градусов, в отдельных районах ожидается сильный дождь, гроза, град и шквал до 20 – 25 метров в секунду.
В краевой столице также ожидаются дожди. Днем температура воздуха прогреется до 27 градусов, возможен кратковременный дождь и гроза.