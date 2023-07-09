Прокуратура проводит проверку после гибели мальчика на пруду в Петровском районе

Проверку инициировало надзорное ведомство. Фото: t.me/stavropolproc26

Прокуратура Петровского округа проводит проверку по факту гибели ребенка на одном из водоемов близ села Гофицкого.

Напомним, трагедия произошла 8 июля 2023 года. 13-летний мальчик отдыха с семьей. Вместе с младшим братом они попытались переплыть пруд, но на середине водоема стали тонуть. На крики о помощи бросился их отец. Мужчина смог спасти только младшего из сыновей. Старший погиб.

В обстоятельствах гибели ребенка разбираются следователи. Проверку инициировала и прокуратура.

- По данному факту прокуратура Петровского района проводит проверку, в ходе которой будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований федерального законодательства, - сообщили в пресс-службе прокуратуры СК.

Отмечается, что ход проверки находится на контроле надзорного ведомства.