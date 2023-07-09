Нетрезвый водитель устроил ДТП с пострадавшим в Буденновском округе

Фото: Госавтоинспекция СК.

Автоавария с пострадавшим произошла вечером 8 июля в Буденновском округе Ставрополья.

По данным региональной Госавтоинспекции, водитель ВАЗ-21150 не справился с управлением, автомобиль слетел с дороги в кювет и перевернулся.

Сам водитель не пострадал, но госпитализация потребовалась его 36-летнему пассажиру.

По предварительным данным, мужчина, управлявший автомобилем, был в состоянии алкогольного опьянения. От медицинского освидетельствования он отказался.

Теперь ему грозит крупный штраф и лишение прав.