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НовостиПроисшествия9 июля 2023 10:31

За кражу мобильного телефона осудят жителя Степновского округа Ставрополья

Мужчина дождался пока знакомая уснет и проник в ее незапертый дом
Алина МАКСИМОВА
Украденный телефон мужчина продал товарищу. Фото: Асхат БАРДЫНОВ.

Украденный телефон мужчина продал товарищу. Фото: Асхат БАРДЫНОВ.

Под суд пойдет 55-летний житель Иргаклы Степновского округа Ставрополья за кражу мобильного телефона. С заявлением в полицию обратилась местная жительница, которая рассказала, что из ее дома пропал новый телефон.

Выяснилось, что к краже причастен ее односельчанин, который знал о покупке. В один из дней он дождался, когда женщина уснет, и проник в ее дом. Дверь была не заперта, поэтому он без труда вошел внутрь, взял новый смартфон и аксессуары к нему, и спокойно вышел, не разбудив хозяйку.

Позже добычу он продал своему знакомому, а деньги потратил. Сумма ущерба составила 16 тысяч рублей. В ближайшее время дело о краже рассмотрит суд.

- Похищенное имущество было возвращено законной владелице после проведения необходимых процессуальных действий, - сообщили в пресс-службе МВД по Ставрополью.