В Пятигорске продлили ремонт по проспекту Калинина

Ремонт на Калинина продолжится. Фото: t.me/voroshilov_dm

В Пятигорске вынужденно продлят ремонт по проспекту Калинина. Об этом утром 9 июля сообщил глава курортного города Ворошилов.

Отмечается, что основные работы были выполнены в срок – приведен в порядок ливневый коллектор и даже постелен первый слой асфальта, но в процессе работ было выявлено еще несколько проблем.

- Необходимо привести в порядок участок ливневого коллектора и дальше - на участке от улицы Зелёная до улицы Энгельса, - сообщил градоначальник.

В какой срок будут завершены работы пока не сообщается.