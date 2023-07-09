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НовостиОбщество9 июля 2023 11:09

В Пятигорске продлили ремонт по проспекту Калинина

В порядок приведут ливневый коллектор и еще один проблемный участок
Алина МАКСИМОВА
Ремонт на Калинина продолжится. Фото: t.me/voroshilov_dm

Ремонт на Калинина продолжится. Фото: t.me/voroshilov_dm

В Пятигорске вынужденно продлят ремонт по проспекту Калинина. Об этом утром 9 июля сообщил глава курортного города Ворошилов.

Отмечается, что основные работы были выполнены в срок – приведен в порядок ливневый коллектор и даже постелен первый слой асфальта, но в процессе работ было выявлено еще несколько проблем.

- Необходимо привести в порядок участок ливневого коллектора и дальше - на участке от улицы Зелёная до улицы Энгельса, - сообщил градоначальник.

В какой срок будут завершены работы пока не сообщается.