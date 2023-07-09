Житель Ставрополья угнал машину, чтобы съездить в магазин, и попал в ДТП

Нетрезвый угонщик пойдет под суд. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Инцидент произошел в Арзгирском округе Ставрополья. Местный житель заявил в полицию об угоне его авто. Он сообщил, что припарковал машину у фермы, а когда вернулся, автомобиля уже не было.

Выяснилось, что к пропаже авто причастен 34-летний местный житель.

Патрульные обнаружили машину на одной из улиц Арзгира. Водитель наехал на бордюр кругового движения и не смог двигаться дальше. Оказалось, что он никогда не получал прав, а машину угнал, чтобы съездить в магазин, но не справился с управлением. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным пресс-службы Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, на него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», а также составили протокол по факту управления автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения.