Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 июля 2023 12:57

Житель Ставрополья угнал машину, чтобы съездить в магазин, и попал в ДТП

На нетрезвого угонщика завели уголовное дело
Алина МАКСИМОВА
Нетрезвый угонщик пойдет под суд.

Нетрезвый угонщик пойдет под суд.

Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Инцидент произошел в Арзгирском округе Ставрополья. Местный житель заявил в полицию об угоне его авто. Он сообщил, что припарковал машину у фермы, а когда вернулся, автомобиля уже не было.

Выяснилось, что к пропаже авто причастен 34-летний местный житель.

Патрульные обнаружили машину на одной из улиц Арзгира. Водитель наехал на бордюр кругового движения и не смог двигаться дальше. Оказалось, что он никогда не получал прав, а машину угнал, чтобы съездить в магазин, но не справился с управлением. По предварительным данным, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

По данным пресс-службы Главного управления МВД России по Ставропольскому краю, на него завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», а также составили протокол по факту управления автомобилем без прав и в состоянии алкогольного опьянения.