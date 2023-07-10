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НовостиПроисшествия10 июля 2023 6:23

За минувшую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 40 млн рублей

На злоумышленников завели уголовные дела
Данил ЮРКОВ
Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам 40 млн рублей

Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам 40 млн рублей

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье за прошлую неделю, с 3 по 9 июля, местные жители попадались на уловки мошенников и отдали более 40 млн рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по региону призывают людей к бдительности при общении с незнакомцами, следует тщательно проверять информацию, поступающую из неизвестных источников.

— Так, в дежурную часть Отдела МВД России по городу Пятигорску с заявлением о мошенничестве обратилась 53–летняя местная жительница. Гражданка рассказала, что ей поступил звонок от якобы сотрудника финансовой организации, который сообщил о несанкционированной заявке на получение кредита, – пишет ведомство.

Якобы сотрудник банка сказал, что неизвестные пытаются обманом взять долг на жертву. Собеседник предложил защититься от мошенников, но для этого женщине самой пришлось взять кредит и перевести на так называемый зеркальный счет более 1,7 млн рублей.

Деньги не вернулись обратно, кредит был активен, и жертва поняла, что ее обманули мошенники. На неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).