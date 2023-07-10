За минувшую неделю жители Ставрополья отдали мошенникам 40 млн рублей

Жители Ставрополья за неделю отдали мошенникам 40 млн рублей Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На Ставрополье за прошлую неделю, с 3 по 9 июля, местные жители попадались на уловки мошенников и отдали более 40 млн рублей. В пресс-службе ГУ МВД России по региону призывают людей к бдительности при общении с незнакомцами, следует тщательно проверять информацию, поступающую из неизвестных источников.

— Так, в дежурную часть Отдела МВД России по городу Пятигорску с заявлением о мошенничестве обратилась 53–летняя местная жительница. Гражданка рассказала, что ей поступил звонок от якобы сотрудника финансовой организации, который сообщил о несанкционированной заявке на получение кредита, – пишет ведомство.

Якобы сотрудник банка сказал, что неизвестные пытаются обманом взять долг на жертву. Собеседник предложил защититься от мошенников, но для этого женщине самой пришлось взять кредит и перевести на так называемый зеркальный счет более 1,7 млн рублей.

Деньги не вернулись обратно, кредит был активен, и жертва поняла, что ее обманули мошенники. На неизвестного завели уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество).