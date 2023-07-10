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НовостиПроисшествия10 июля 2023 7:34

Ставропольца осудят за попытку обмануть пенсионеров на сотни тысяч рублей

Злоумышленники звонили людям, но его поймали правоохранительные органы
Данил ЮРКОВ
Жителя Ставрополя осудят за попытку обмануть пенсионеров

Жителя Ставрополя осудят за попытку обмануть пенсионеров

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе осудят местного жителя, который пытался обмануть пенсионеров на сотни тысяч рублей. По версии следствия, ныне обвиняемый в марте 2023 года вместе с группой неизвестных звонил людям и представлялся сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник утверждал, что родственники жертв устроили аварию, но вопрос с потерпевшими можно было решить деньгами.

— После этого предлагали избежать уголовной ответственности при условии передачи им денежных средств в сумме от 100 до 200 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Жертвы поняли, что их пытаются обмануть, поэтому позвонили в полицию. Сотрудники задержали злоумышленника при попытке забрать деньги у пенсионеров. На фигуранта завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд.