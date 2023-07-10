Ставропольца осудят за попытку обмануть пенсионеров на сотни тысяч рублей

Жителя Ставрополя осудят за попытку обмануть пенсионеров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставрополе осудят местного жителя, который пытался обмануть пенсионеров на сотни тысяч рублей. По версии следствия, ныне обвиняемый в марте 2023 года вместе с группой неизвестных звонил людям и представлялся сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник утверждал, что родственники жертв устроили аварию, но вопрос с потерпевшими можно было решить деньгами.

— После этого предлагали избежать уголовной ответственности при условии передачи им денежных средств в сумме от 100 до 200 тысяч рублей, – сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

Жертвы поняли, что их пытаются обмануть, поэтому позвонили в полицию. Сотрудники задержали злоумышленника при попытке забрать деньги у пенсионеров. На фигуранта завели уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 159 УК РФ (покушение на мошенничество). Сейчас расследование завершили, и материалы передали в суд.