В Ставрополе 23-летний парень с подельниками пытался сбыть героин и метадон

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На улице Некрасова в Ставрополе оперативники по полученной информации обыскали дом 23-летнего местного жителя, подозреваемого в сбыте наркотиков. Оказалось, там хранилось 54 грамма героина и 65 граммов метадона, который наркосбытчик вместе с подельниками хотел продать. Об этом сообщили в пресс-службе антинаркотической комиссии Ставропольского края.

— Хозяин квартиры совместно со своим подельником собирались распространить с помощью сети «Интернет» на территории краевого центра. В результате из оборота оперативниками было изъято почти 200 разовых доз дури, которые, к счастью, уже не дойдут до конечных потребителей, – пишет ведомство.

На фигурантов завели уголовное дело, за совершение особо тяжкого преступления им грозит до 15 лет колонии. Расследование продолжается, все обстоятельства устанавливаются правоохранительными органами.