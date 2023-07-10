Военнослужащего в Пятигорске лишили прав и оштрафовали за пьяное вождение

Военнослужащего в Пятигорске оштрафовали и лишили прав за пьяную езду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Пятигорске перед судом предстал военнослужащий по административному делу за пьяную езду. Установлено, что 1 июня 2023 года он ездил по улицам в состоянии опьянения, в какой-то момент военного остановили сотрудники ДПС и предложили ему пройти тест. Об этом сообщили в пресс-службе Пятигорского гарнизонного военного суда.

— Управляя автомобилем с признаками алкогольного опьянения, в нарушение Правил дорожного движения Российской Федерации, не выполнил законное требование сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, – пишет ведомство.

За отказ от прохождение теста на алкоголь военного приговорили к штрафу в размере 30 тысяч рублей, а также забрали права на 1,5 года. Постановление суда не вступило в силу и может быть обжаловано.