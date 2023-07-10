Премьера песни и плюшевый подарок: Ирина Дубцова поделилась сокровенной мечтой на концерте в Ессентуках

Фото: личная страница Ирины Дубцовой в социальных сетях

В Ессентуках прошел концерт певицы Ирины Дубцовой, на котором слушатели получили дозу умиления и услышали премьеру песни. Артистка, хоть и устала от длительных перелетов и переездов, попросила не судить строго, если забудет текст. И все же Ирина Дубцова показала, что даже после долгого перерыва мастерство не теряется.

На сцене певица в очередной раз призналась, что хочет родить дочку. Еще в 2019 году она рассказала о маленькой мечте, но, по всей видимости, еще не нашла подходящего партнера. Ее сын также хочет сестру. Парень уже закончил школу экстерном и сейчас подает документы в несколько вузов.

На концерте в Ессентуках Ирина Дубцова вспомнила о том, что хочет дочь, когда маленькая девочка подарила ей плюшевого мишку. Выступление запомнилось слушателем и тем, что на нем артистка спела песню «Гороскопы», которая появится на радиостанциях только во вторник.