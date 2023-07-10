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НовостиПроисшествия10 июля 2023 11:02

Три мужчины в лодке застряли на Новотроицком водохранилище на Ставрополье

Спасатели доставили их на берег
Данил ЮРКОВ
Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

На Новотроицком водохранилище на Ставрополье спасателям поступил вызов от трех мужчин, которые застряли посреди водоема. Все они были без спасательных жилетов, мотор лодки заглох недалеко от берега. Доплыть сами мужчины не решились, поэтому вызвали на помощь специалистов.

— Они отплыли недалеко от берега, однако в какой-то момент их плавательное средство оказалось неисправным: у лодки заглох мотор. Мужчин на сломанном плавсредстве быстро нашли спасатели, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Спасатели отбуксировали лодку к берегу, спасательных жилетов не было ни в лодке, ни на мужчинах. Специалисты провели с владельцами плавательного судна профилактическую беседу.