Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июля 2023 11:30

Главврача больницы на Ставрополье уволили за махинации с закупками на 480 тысяч

Медик помог знакомому с контрактом на поставку еды, который не соответствует требованиям
Данил ЮРКОВ
Главврача больницы на Ставрополье уволили за махинации с госзакупками на 480 тысяч рублей

Главврача больницы на Ставрополье уволили за махинации с госзакупками на 480 тысяч рублей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Арзгирском округе Ставрополья уволили главврача районной больницы за махинации с государственными закупками. Ныне уволенный заключил контракт с предпринимателем, который был его знакомым, на поставку пищевой продукции. Сумма договора – 480 тысяч рублей.

Правда, заявка предпринимателя не соответствовала требованиям, что не остановило медика согласиться на сделку. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.

— О возникшей заинтересованности руководитель учреждения здравоохранения своего работодателя не уведомила. В дальнейшем контракт исполнялся ненадлежащим образом, однако главным врачом в отношении поставщика какие-либо меры не принимались, – пишет ведомство.

Прокуратура начала проверку, по итогу которой министру здравоохранения региона внесли представление о нарушениях закона о противодействии коррупции. В результате главврача уволили с должности, трудовой договор расторгли в одностороннем порядке.