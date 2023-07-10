Восемь членов банды мошенников попались на Ставрополье за обман на 21,5 млн

Банду мошенников поймали на Ставрополье за обман на 21,5 млн Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

На Ставрополье сотрудники МВД и ФСБ задержали восемь членов преступной группировки мошенников. Один из злоумышленников организовал банду из двух групп: первая звонит жертвам и представляется сотрудником банка, а вторая обналичивала деньги. Фигуранты под различными предлогами убеждали людей перевести деньги на якобы безопасные счета, а после шли в банкомат обналичивать прибыль. Об этом сообщили в пресс-службах УФСБ и ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Кроме этого, участники преступного сообщества, используя подложные интернет-сайты, размещали объявления о продаже различных товаров. Переводимые в счет оплаты от граждан денежные средства преступники похищали и в дальнейшем обналичивали в банкоматах на территории Новосибирской, Свердловской, Омской, Тюменской, Московской областей, – сообщили в УФСБ.

В сентябре этого года преступный бизнес был «накрыт» правоохранительными органами. Пять фигурантов посадили в СИЗО, одному дали меру пресечения в виде домашнего ареста, а еще двух объявили в федеральный розыск, так как им удалось сбежать. Сумма ущерба составила 21,5 млн рублей, был обманут 51 человек.

— В ходе обысков по местам жительства подозреваемых полицейскими изъяты банковские карты, порядка 100 мобильных телефонов, сим-карты операторов сотовой связи, электронные подписи, компьютерная техника, носители информации и другие предметы, имеющие доказательственное значение, – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

На злоумышленников завели уголовные дела за организацию преступного сообщества, кражи и мошенничество. Расследование продолжается, двух сбежавших злоумышленников ищут сотрудники правоохранительных органов.