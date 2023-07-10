Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+23°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 июля 2023 12:32

За прошлую неделю на Ставрополье поймали 161 пьяного водителя

При этом 20 из них сели в таком состоянии за руль повторно
Данил ЮРКОВ
За неделю на Ставрополье поймали 161 пьяного водителя

За неделю на Ставрополье поймали 161 пьяного водителя

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за минувшую неделю, с 3 по 9 июля, автоинспекторы поймали 161 пьяного водителя, 20 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно, за что на них завели уголовные дела. Так, сотрудники поймали такого автомобилиста в Новоселицком округе, машиной управлял житель Невинномысска. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Гражданин сознался, что перед поездкой употреблял алкоголь, а после поехал встречать товарища. Он согласился пройти процедуру освидетельствования, прибор показал более 0,5 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, – пишет ведомство.

На водителя составили административный протокол за езду в пьяном виде. Теперь ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Судья выберет ему степень наказания.