За прошлую неделю на Ставрополье поймали 161 пьяного водителя

За неделю на Ставрополье поймали 161 пьяного водителя Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На Ставрополье за минувшую неделю, с 3 по 9 июля, автоинспекторы поймали 161 пьяного водителя, 20 из них сели за руль в состоянии опьянения повторно, за что на них завели уголовные дела. Так, сотрудники поймали такого автомобилиста в Новоселицком округе, машиной управлял житель Невинномысска. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

— Гражданин сознался, что перед поездкой употреблял алкоголь, а после поехал встречать товарища. Он согласился пройти процедуру освидетельствования, прибор показал более 0,5 миллиграмма паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, – пишет ведомство.

На водителя составили административный протокол за езду в пьяном виде. Теперь ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Судья выберет ему степень наказания.