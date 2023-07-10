На 3,5 года посадили экс-полицейского со Ставрополья за взятки и мошенничество

Фото: пресс-служба СУ СКР по Ставропольскому краю

В Михайловске на Ставрополье осудили бывшего сотрудника полиции. В августе 2022 года участковый поймал двух работников табачного магазина на продаже сигарет несовершеннолетним. Чтобы не выписывать протокол, злоумышленник предложил продавцам дать ему взятки в 15 и 20 тысяч рублей. Договорившись, ныне осужденный ушел из торговой точки с деньгами, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

— Также в сентябре 2022 года сотрудник полиции сообщил владельцу продуктового магазина ложные сведения о якобы выявленном в действиях продавца нарушении правил продажи алкогольной продукции, потребовав 7,5 тысяч рублей за несоставление протокола об административном правонарушении, – пишет ведомство.

Продавец, испугавшись ложных обвинений сотрудника, дал деньги, которые злоумышленник потратил на себя. На бывшего правоохранителя завели уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество) и по двум эпизодам части 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Суд приговорил злоумышленника к лишению свободы сроком на 3,5 года в колонии общего режима, запретом на 3 года занимать должность в правоохранительных структурах и штрафу в 70 тысяч рублей.