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НовостиОбщество10 июля 2023 13:50

Ипотечное кредитование в Уралсибе за первое полугодие 2023-го выросло в 2,3 раза

Наибольшей популярностью пользовались программы с государственным обеспечением: «Ипотека для семей с детьми», «Ипотека с господдержкой»
Василина КОПЫЛОВА
Фото: банка Уралсиб

Фото: банка Уралсиб

Клиенты банка Уралсиб позволили в первом полугодии 2023-го выйти на отличные показатели в области ипотечных услуг. Общий объем составил порядка 17,3 миллиардов рублей. По сравнению с тем же временным отрезком в 2022 году сумма выросла в 2,3 раза.

На сегодняшний день ипотечный портфель банка достиг 117,8 миллиардов рублей. Это говорит о доверии потребителей и удобстве использования фирменных сервисов. Из оригинальных программ Уралсиба на первое место вышли выгодные предложения по приобретению вторичного жилья.

На сегодняшний день продукты ипотечного кредитования от Уралсиба занимают место в первой десятке банков согласно прошлогодним исследованиям таких специализированных платформ, как Банки.ру. Потенциальным пользователям предлагается широкая линейка ипотечных программ, направленных на покупку готового и строящегося жилья. На данный момент минимальная ставка по ипотеке составляет 11,79% в год (по собственным проектам банка). Программа «Ипотека для семей с детьми» облагается процентом от 5,59 в год, «Ипотека с господдержкой» – от 7,59%.

Чтобы узнать больше о программах ипотечного кредитования, которые сейчас действуют в структуре банка Уралсиб, уточнить собственные возможности и подать заявку на оформление, можно обратиться в любое ближайшее отделение банка. Либо позвонить по телефону 8-800-250-57-57 (бесплатно в пределах России) или зайти на сайт ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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