Начался второй этап голосования по экспозиции Ставрополья на выставке «Россия»

Фото: russia.pobeda26.ru

На Ставрополье начался второй этап народного голосования по формированию экспозиции региона на международной выставке «Россия», которая начнется 4 ноября на ВДНХ. Первый этап уже завершили, жители края предложили свой объект на краевой стенд. Об этом написал в социальных сетях губернатор Владимир Владимиров.

— Это исторические, культурные, природные достопримечательности. Достижения предприятий, коллективов. Новые парки, площади и скверы - точки притяжения и украшение городов и сел. Спасибо всем, кто принял участие, поделился мнением, – написал Владимир Владимиров.

Сегодня начался второй, общекраевой этап голосования. Из всех 33 предложенных экспозиций жители региона выберут 10, которые в итоге и представят на международной выставке. Выбрать понравившейся объект можно по ссылке.