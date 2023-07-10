За последние 10 лет на Ставрополье умерло больше людей, чем родилось

На Ставрополье за последние 10 лет родилось меньше людей, чем умерло Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Ставрополье за прошедшие 10 лет умерло 372,6 тысячи человек, при этом родилось 357,2 тысячи детей. Накануне всемирного дня народонаселения, проводимого 11 июля, в Северо-Кавказстате подготовили статистику населения региона за последние годы. При условии, что демографическая ситуация формируются ежемесячно, для более полной картины надо сверяться с проводимыми переписями населения, сообщили в пресс-службе ведомства.

— С момента проведения предыдущей прошло уже более 10 лет, и за эти годы в Ставропольском крае (как и в стране в целом) состоялось много демографических событий. Так, за 2011-2021 годы в крае произошло порядка 357,2 тысячи рождений, 372,6 тысячи смертей, 192,2 тысячи браков, 121,5 тысячи разводов, 498 тысяч прибытий на территорию края и 487,4 тысячи выбытий, – пишет ведомство.

За 2022 год в регионе родилось 25164 малыша – 12,8 тысячи мальчиков и 12,4 тысячи девочек. Обычно парней рождается больше, что произошло в очередной раз. В среднем на 100 новорожденных девочек приходится 103 мальчика. В гендерном составе населения края ситуация стабильная.

По состоянию на 2022 год женское население региона составило 1537,2 тысячи человек, а мужского – 1537,2 тысяч, то есть на 1000 женщин приходится 891 мужчина.