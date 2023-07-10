В Ессентуках 11 июля отключат свет на семи улицах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ессентуках 11 июля на семи улицах не будет света из-за ремонтных работ на трансформаторных подстанциях №74 и №76. Часть курорта из-за этого останется без электричества, сообщили в пресс-службе администрации города.

НА КАКИХ УЛИЦАХ В ЕССЕНТУКАХ НЕ БУДЕТ СВЕТА 11 ИЮЛЯ

С 9:00 по 12:00

- улица Яснополянская от №2 по №68, №1 по №53;

- улица Олега Кошевого от №1 по №31, от №2 по №34;

- улица Красина от №1 по №43, от №2 по №24;

- переулок Заводской от №2 по №12

С 8:30 по 17:00

- улица Первомайская от №63 по №35;

- переулок Солнечный от №32 по №70;

- переулок Солнечный от №1 по №103.

После ремонта на подстанциях свет вернут в отключенные от него дома. Работы могут завершить как раньше, так и позже.