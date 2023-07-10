Жителя Пятигорска наградили за задержание грабителя 18-летней девушки

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю

В Пятигорске полицейские наградили местного жителя, который задержал подозреваемого в разбое. Игорь Калюжин стал свидетелем грабежа: злоумышленник подбежал к 18-летней девушке и украл ее мобильный телефон. Мужчина побежал за грабителем, догнал его и удерживал, пока на место не приедут сотрудники правоохранительных органов.

— В торжественной обстановке благодарственное письмо и ценный подарок Игорю Калюжину вручил временно исполняющий обязанности начальника Отдела МВД России по городу Пятигорску Валерий Самойленко, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Полковник поблагодарил Игоря Калюжина за решительность и смелость, которые он проявил во время помощи в задержании злоумышленника. На грабителя завели уголовное дело, о ходе расследования ведомство не сообщает.