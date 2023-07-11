Три взрослых и новорожденная пострадали в аварии из-за нарушения в Ставрополе

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Ставропольского края

В Ставрополе, на пересечении улиц Льва Толстого и Мира, водитель «Хендэ Солярис» поворачивал налево, но не дал преимущество в движении автомобилю «Датсун Он-до». В результате на перекрестке произошла авария, в которой пострадали сразу четыре человека. На место вызвали скорую помощь и автоинспекторов.

— В результате медицинская помощь понадобилась обоим водителям и двум пассажирам «Датсун», в том числе девочке, которой 10 дней от роду. Новорожденная в момент ДТП находилась в детской автолюльке, что уберегло от получения серьезных травм, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

За рулем «Хендэ» сидел 32-летний местный житель, он был трезвый, за последние два года он получил три штрафа за превышение скоростного лимита. По факту аварии проводится проверка, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.