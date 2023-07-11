Двух ранее судимых россиян осудят на Ставрополье за 14 краж на 560 тысяч

Ранее судимые россияне ответят в суде на Ставрополье за 14 краж Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На Ставрополье под суд пойдут два жителя соседнего региона, обвиняемых в 14 кражах. Злоумышленник пробирались в частные новостройки и с помощью инструментов демонтировали и воровали газовые котлы и иное имущество, а после продавали. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Следствием доказана причастность фигурантов к восьми кражам на территории Невинномысска, Ставрополя и Кочубеевского округа, а также причастность одного из обвиняемых к угону автомобиля, еще двум кражам и трем покушениям на кражи, – пишет ведомство.

На фигурантов завели уголовное дело по части 2 статьи 158 (кража), части 3 статьи 30, части 2 статьи 158 (покушение на кражу) и части 1 статьи 166 (угон) УК РФ. Сумма ущерба составила 560 тысяч рублей. Злоумышленников посадили в СИЗО, расследование завершили, и материалы передали в суд на рассмотрение.