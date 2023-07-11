Сотрудники ДПС Ставрополя за выходные поймали 280 нарушителей ПДД

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За прошедшие выходные в Ставрополе сотрудники ДПС провели рейды, цель которых – соблюдение тишины и порядка на улицах города ночью, а также профилактика нарушений ПДД, являющихся причиной аварий. Автоинспекторы за два дня, 8 и 9 июля, поймали более 280 нарушителей в центре и Юго-Западном районе.

— Автоинспекторами задержаны 5 водителей с признаками опьянения, остановлено 32 автомобиля с технеисправностями и 109 с тонировкой на стеклах, зафиксировано 3 факта нарушения тишины владельцами автомобилей, – сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Ставропольского края.

Кроме того, пять водителей сели за руль, никогда не получая прав. Еще 13 автомобилистов возили людей без детских кресел, что нарушает правила дорожного движения. Всем нарушителям выписали протоколы.