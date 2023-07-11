Власти округа Ставрополья обязали следить за гидротехническими сооружениями

Фото: пресс-служба прокуратуры Ставропольского края

Администрацию Советского округа Ставропольского края обязали следить за обеспечением безопасности на пяти бесхозных гидротехнических сооружениях. Объекты никем не контролировались, при этом они созданы для борьбы с опасным для людей воздействием воды и для использования ресурсов. Прокуратура провела проверку и нашла нарушения, сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

— Установлено, что в течение длительного времени органом местного самоуправления не приняты меры по учёту гидротехнических сооружений в качестве бесхозяйных и оформлению права собственности на них, что может повлечь ненадлежащее их состояние, не обеспечивающее безопасность окружающих, – пишет ведомство.

Прокурор внес исковое заявление в суд о признании бездействия властей округа незаконными. По итогу на администрацию возложили обязательство по учету бесхозных объектов и оформлению на них прав собственности. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры.