Спасатели Ставрополья вытащили застрявших в яме корову и в грязи лошадь

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

В Левокумском округе Ставрополья спасатели приехали на вызов от жителя села Левокумского. Там корова провалилась в яму, но вылезти не смогла. Хозяйка буренки позвала на помощь специалистов, которые с помощью манипулятора, который дал сосед женщины, достали животное из плена.

— Спасателям АСГ Левокумского пришлось помогать и другой бедняге. На восточной окраине села Владимировка лошадь отбилась от табуна и угодила в оросительный канал, где увязла в грязи, – сообщили в пресс-службе ПАСС Ставропольского края.

Хозяин лошадей заметил, что одной не хватает, и бросился искать пропажу. Найти самому он смог, но вот достать самому не получилось, поэтому владелец вызвал на помощь спасателей. Специалисты благополучно достали лошадь на сушу с помощью лебедки.

Фото: пресс-служба ПАСС Ставропольского края

Никто из животных не пострадал. Спасатели аккуратно достали их из плена и теперь они могут дальше жить.