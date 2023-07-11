Ставропольский аграрный начнет готовить специалистов по управлению беспилотниками

Фото: пресс-служба СтГАУ

Ставропольский государственный аграрный университет запускает новую магистерскую программу «Системы управления беспилотными летательными аппаратами». Вуз будет готовить специалистов для работы с беспилотниками в области сельского хозяйства.

Программу откроют на базе электроэнергетического факультета. В процессе обучения студенты получат навыки конструирования сельскохозяйственных дронов, по их настройке, ремонту, управлению, а также использования программного обеспечения.

Магистранты будут обучаться на базе учебно-технического центра «Беспилотная авиация в АПК». Площадка оснащена профессиональными дронами, которые используют в сельском хозяйстве для сканирования почвы, анализа погодных условий, оценки состояния урожая и для дистанционной обработки земель.

По словам ректора СтГАУ Владимира Ситникова, малая беспилотная авиация – перспективное направление развития технологий в сельском хозяйстве.

- Подобные решения уже активно внедряются в агропромышленный комплекс, поэтому наша стратегическая задача — своевременно ответить на запросы бизнеса и обеспечить отрасль квалифицированными кадрами, — отмечает Владимир Ситников.

Набор на новую программу обучения стартует с 2023-2024 учебного года.