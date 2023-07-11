Средняя зарплата жителей Ставрополья составила 53,1 тысячу рублей

Средняя зарплата на Ставрополье составила 53,1 тысячу рублей Фото: Иван МАКЕЕВ

Жители Ставрополья по статистике за январь-апрель 2023 года в среднем получают номинальную заработную плату в 53,1 тысячу рублей. Реальная зарплата, скорректированная на индекс потребительских цен, выросла на 7,4%, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказстата.

При сборе статистики не рассматривалась сфера малого бизнеса. По сравнению с январем-апрелем 2022 года зарплата в регионе выросла на 15,7% без учета индекса потребительских цен.

Больше всего зарабатывают сотрудники сфер строительства – 83,1 тысячи рублей, финансовой и страховой отрасли – 69,6 тысячи рублей, а также сферы оптовой торговли (кроме машин и мотоциклов) – 68,7 тысячи рублей.

Меньше всего зарабатывают работники сферы культуры, спорта, организации досуга и развлечений – 38 тысяч рублей, образования – 41,1 тысячу рублей и деятельности по операциям с недвижимостью – 43,5 тысячи рублей.