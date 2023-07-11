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НовостиПроисшествия11 июля 2023 11:30

Минздрав проводит проверку после смерти 4-летней девочки в больнице Ставрополя

Ребенка лечили в трех медучреждениях
Данил ЮРКОВ
Минздрав начал проверку после гибели ребенка в больнице Ставрополя

Минздрав начал проверку после гибели ребенка в больнице Ставрополя

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ставрополе после смерти 4-летней девочки в больнице министерство здравоохранения проводит проверку. Трагедия произошла накануне, следователи и прокуроры разбираются в причинах и обстоятельствах произошедшего. По словам министра Владимира Колесникова, ребенку оказывали помощь в трех медучреждениях.

— Инициирована внутриведомственная проверка качества оказания медицинской помощи ребенку на всех этапах. Помощь оказывалась в трех лечебных учреждениях в очень короткий промежуток времени. Смерть ребенка посуточная, – сказал министр здравоохранения региона Владимир Колесников.

Напомним, что было заведено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).