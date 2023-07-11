Педофила со Ставрополья посадили на 12 лет за изнасилование 9-летней падчерицы

Отчим почти полгода насиловал падчерицу и получил срок Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Петровском округе Ставрополья прошел суд над 27-летним местным жителем. С февраля по июнь 2022 года злоумышленник использовал беспомощное состояние 9-летней дочери своей сожительницы и насиловал ее. Из-за возраста ребенок не понимала, что действия отчима являются преступлением, поэтому никому не говорила.

— В июне 2022 года мать девочки застала сожителя со своей дочерью в ванной комнате. Узнав о происходящем, женщина незамедлительно обратилась в правоохранительные органы, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

На педофила завели уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста). Фигурант отрицал вину, но следователи нашли доказательства.

Суд приговорил фигуранта к лишению свободы сроком на 12 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Приговор пока не вступил в силу и может быть обжалован.