Спасатели нашли пострадавших от падения с горы туристов в Северной Осетии

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Северной Осетии

В Северной Осетии нашли туристов, которые упали с гребня горы Комлагат. Группа из шести человек и руководителя разделилась, когда три альпиниста сорвались вниз и получили травмы. Глава экспедиции связался с МЧС и попросил помощи, спасатели начали искать пострадавших еще вчера, ночью определили их местонахождение и уже сегодня днем дошли до них.

— Две девушки и мужчина находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывают первую помощь. Остальные спасатели МЧС России и волонтеры – на подходе, – сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Северной Осетии.

Спасателям пришлось пройти более 10 километров с перепадами высоты в 2 километра под дождем и в тумане. Вскоре туристов будут спускать с горы пешим порядком. На пути у специалистов и раненых альпинистов будут сыпучие участки, река, скалы и ледник.