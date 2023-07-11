Пьяный водитель на Ставрополье превысил допустимую норму этанола в 10 раз

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В селе Покойном на Ставрополье сотрудники ДПС остановили страшно пьяного водителя. Легковой автомобиль привлек внимание автоинспекторов, и они остановили 43-летнего жителя села Красный Октябрь.

Правоохранители заметили, что за рулем сидел мужчина с признаками сильного опьянения, поэтому предложили пройти ему тест на алкоголь, на который он согласился. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

— Прибор показал более 1,7 мг паров этанола на литр выдыхаемого воздуха, что более чем в 10 раз превышает допустимую норму, – пишет ведомство.

На водителя составили протокол за пьяную езду. Ему грозит лишение прав сроком от 1,5 до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Автомобиль забрали на штрафстоянку, судья изберет наказание автомобилисту.