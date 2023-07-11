Водитель маршрутки в Ставрополе требовал деньги за перевозку инвалидной коляски

Водитель в маршрутки в Ставрополе удерживал женщину с ребенком-инвалидом и требовал деньги за перевозку коляски Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Ставрополе прокуратура и СКР начали проверять водителя маршрутки, который незаконно потребовал от местной жительницы с ребенком-инвалидом плату за перевозку коляски. Маршрутчик не выпускал женщину и ее дочь из машины. Информация об этом появилась 7 июля, и ведомства взялись за разбирательства.

— В Ставрополе водитель маршрутного микроавтобуса не выпускал из общественного транспорта женщину и ее дочь-инвалида, неправомерно требуя произвести оплату за перевозку инвалидной коляски, – сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Прокуратура и СКР проверят качество оказания услуг, предполагается, что оно перевозка пассажиров осуществлена некачественно. Возможно, на водителя заведут дело за насильственное удержание женщины с ребенком в маршрутке.

— По результатам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, – уточнили в пресс-службе прокуратуры Ставропольского края.